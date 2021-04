Pasquetta in zona rossa a Roma, controlli a tappeto e piazze semivuote in centro

(Agenzia Vista) Roma, 5 aprile 2021 Fontana di Trevi e Piazza del Popolo passando per Piazza di Spagna. Le immagini del centro di Roma semideserto e battuto dalle Forze dell’ordine per evitare assembramenti nel lunedì di Pasquetta in zona rossa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev