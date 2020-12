(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 dicembre 2020 Recovery Fund, De Meo (PPE-FI): "Premesse Governo preoccupanti, decida Parlamento non task force" “Le premesse con cui il Governo sta immaginando di utilizzare le risorse straordinarie del Recovery Fund ci preoccupa non poco. Noi abbiamo pensato come Forza Italia che il Parlamento debba essere il principale promotore delle decisioni su come utilizzare queste risorse e abbiamo anche lanciato l’idea di una bicamerale”. Lo ha detto l’eurodeputato di Forza Italia, Salvatore De Meo, a margine della plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles. Durata:01_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev