(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Salvini: “Se Conte non ha i numeri si faccia da parte” “Se Conte non ha più i numeri eviti di tenere fermo il Paese e si faccia da parte. Il centrodestra ha uomini, donne, progetti per prendere per mano e rilanciare questo straordinario Paese”. Queste le parole di Matteo Salvini fuori dal vertice del centrodestra al palazzo dei gruppi parlamentari della Camera, in seguito alla crisi di Governo aperta dalla dimissione dei ministri di Italia Viva. Durata: 00_26 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev