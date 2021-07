Alla presentazione di Bernardo manca Meloni: si sfascia il centrodestra?

Trema il centrodestra. La senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè a margine della presentazione ufficiale del candidato del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, avvenuta a Palazzo Stelline, rispondendo a chi gli chiedeva se l’assenza di Giorgia Meloni all’evento fosse un segnale per lo scontro sulla questione nomine Rai nel centrodestra ha risposto: “Fatevi delle domande e datevi delle risposte”. “Giorgia è stata la leader del centrodestra che da sempre ha creduto di più nel’alleanza perché che da soli non si vince mai, vince la sqaudra. Però non sempre vediamo una reciprocità dia atteggiamenti e questo ci dispiace”.