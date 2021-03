(Agenzia Vista) Napoli, 22 marzo 2021 Sciopero Amazon a Napoli, i dipendenti non partecipano al presidio presidio sindacale a sostegno dei lavoratori di Amazon alla sede di Arzano, in provincia di Napoli, ma nessun lavoratore aderisce. "In questo periodo e soprattutto in Campania, avere un lavoro è importante, però noi continueremo a batterci per un lavoro che sia anche dignitoso", così Antonella Pacilio della Cigl Campania. "L'interposizione di un terzo, e cioè delle agenzie, nel rapporto fra lavoratori e azienda, intimorisce i lavoratori, per questo molti non hanno aderito", così Massimo Stanzione, coordinatore regionale Campania trasporto merci e logistica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev