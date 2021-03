Zingaretti da hub Fiumicino: giusto monito di Draghi sui vaccini

Milano, 27 mar. (askanews) - Sono partite le vaccinazioni anti Covid fino a mezzanotte nel centro dell Aeroporto di Fiumicino. "Da Draghi è arrivato un giusto monito" ha detto il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti. "Io mi sento di dire che noi lo abbiamo rispettato al 100% anche alla luce dei risultati che abbiamo ottenuto". Zingaretti ha visitato l hub di Fiumicino dove si somministrano da oggi vaccini anti Covid fino a mezzanotte. "Ovviamente dobbiamo vaccinare tutti" ha detto Zingaretti, "ma era giusto partire con chi rischia di più con il Covid. I vaccini prima di tutto a chi rischia la vita. Abbiamo detto tantissimi no a chi chiedeva di passare avanti".Nell'hub di Fiumicino ora si vaccinano le categorie affiancate agli anziani, con il vaccino AstraZeneca."Quello che ora tutti attendiamo - ha detto Zingaretti nella diretta Facebook - è l'arrivo dei vaccini. Ma la macchina organizzativa è partita. È rodata. Sta andando bene soprattutto grazie alla passione di chi ci sta mettendo davvero l'anima. Io mi auguro che l'Ema in fretta faccia tutto quello che deve fare per verificare il vaccino sputnik e tutti quei vaccini che vengono messi sotto richiesta di validazione".