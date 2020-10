"Alessandra, un grande amore e niente più" nuovo musical italiano

Milano, 7 ott. (askanews) - Un mix tra musical in stile hollywoodiano e musicarello all'italiana, tre storie d'amore e altrettante generazioni a confronto; dal 15 ottobre 2020, il film "Alessandra - Un grande amore e niente più", prodotto da Pragma Film, arriva in 30 sale cinematografiche italiane per sfidare la pandemia di Covid-19, regalando al pubblico un po' di romanticismo e leggerezza. Dietro la macchina da presa, il regista salernitano Pasquale Falcone."In un momento così complicato per il mondo e anche per il mondo del cinema, un piccolo film cerca di farsi strada - ha spiegato il regista - 'Alessandra - un grande amore e niente più' è una commedia romantica, 3 storie d'amore, 3 generazioni. Raccontiamo la cosa più semplice e al tempo stesso più complicata del mondo, appunto l'amore".Gli ingredienti sono quelli tipici della commedia romantica con qualche colpo di scena: Alessandra e Valerio, giovani, belli e spensierati s'innamorano ma dopo un po' scoprono di essere praticamente fratelli unilaterali, figli dello stesso padre...Tra i protagonisti Sergio Muniz, Sara Zanier, Eleonora Facchini, Giacomo Rizzo con la partecipazione speciale di Peppino Di Capri.Il film, ambientato in un'isola fantastica, è stato interamente girato nel Salernitano, tra Cilento e Costiera Amalfitana. La prima nazionale, con tutto il cast in sala, sarà il 15 ottobre a Cava de' Tirreni (Sa).