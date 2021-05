Alfa è cresciuto e cerca la sua stella polare con "N O R D"

Milano, 14 mag. (askanews) - Andrea De Filippi, in arte Alfa, ha conquistato in pochissimo tempo un posto importante nella musica italiana, dopo il successo dei singoli "TeSta TrA Le NuVoLE, pt.2", "SuL Più BeLLo" e "SaN LoReNZo (feat. Annalisa)" esce con il suo primo album "N O R D". "Nel mio percorso vorrei fare almeno quattro dischi dedicati ai punti cardinali, il primo è "N O R D" perchè nella cultura occidentale è quello che ti permette di trovare la tua spazialità e io vivo la musica come una stella polare. Per capire chi sono ho puntato tutto sulla musica come un marinaio secoli fa puntava la stella polare per capire dove andare".Scritto durante la pandemia, è stato un disco terapeutico per Alfa. "È un percorso in tutte le emozioni che ho provato, ho cercato di fotografarle e di razionalizzarle confidandomi con il mio migliore amico che è la musica".Quando la sua carriera stava sbocciando, è arrivata la pandemia a bloccare tutti i suoi progetti. "Per un po' di tempo ho pensato che il treno fosse passato, non per colpa mia, ma la mia grande occasione fosse passata, mi ci è voluto tempo per capire che non era così e che la musica è un percorso. Non ho mai fatto musica per diventare famoso, è successo. Il pezzo che mi ha lanciato l'ho scritto in 10 minuti aspettando una pizza perchè la ex mi aveva lanciato, senza nessuna strategia ne etichetta".Andrea non si è lasciato abbattere e ha continuato a fare musica. "Spero che nord possa essere un invito a tutti i giovani a riprendere in mano quello che ci spettava".Fondamentale nel bene o nel male il ruolo dei social. "Ho iniziato a sviluppare un rapporto malato con i social, mi ci sono tolto per un mese per comprenderne il vero valore, mentre scrivevo il disco mi sono tolto dai social perchè vivevo male il rapporto con quello strumento che mi aveva dato tanto. Scrivere Nord mi ha permesso di accettarmi anche la livello estetico, perchè sono stato un po' bullizzato da piccolo perchè ero grassottino, mi ha fatto superare quello scoglio che è stato un peso per tantissimo tempo". Senza fare assembramenti Alfa porterà live il suo disco.