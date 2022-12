Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di “Fratelli di Crozza”, in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Crozza/ Berlusconi, rimproverato per la battuta ai giocatori del Monza, si giustifica così: Ma adesso non si può più dire nemmeno pullman? E allora un Autobus,,, un Torpedone?””