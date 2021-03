Crozza, Ministro Bianchi: "Le scuole? Facciamo le cose per bene dai"

Crozza indossa ancora i panni del Ministro della Pubblica Istruzione Bianchi – nella nuova puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE – e, dopo un monologo mordente contro la chiusura delle scuole, affonda attraverso la maschera del Ministro che mentre risponde alle domande dei giornalisti non smette di giocare a briscola e sulla riapertura della scuola in Italia afferma “Facciamo le cose per bene dai, qua la mano le riapriamo a giugno del 2025 che siam sicuri!”