Crozza/Salvini soddisfatto di governare i piccoli centri anziché i capoluoghi “Noi siamo forti nei piccoli centri dove se hai fame magari si va di grigliatona d’orso”

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni di Matteo Salvini è in fondo contento di governare nei piccoli centri dove ci si accontenta di poco, anziché nei capoluoghi così pieni di teatri, servizi, cultura: “noi siamo forti nei piccoli centri dove ci sono quelle sane e pulite relazioni sociali di una volta, senza i Glovo ovunque, piccoli centri dove se hai fame magari si va di grigliatona d’orso sparato su territorio a chilometri zero. Pioli is on fire… na na na na na nana. Pioli is on fire! Nei piccoli centri ci si diverte senza i Netflix, dove ridi a crepapelle facendo ruzzolare a valle le forme di Quartirolo e Casera, altro che mostre di Rubens o libri letti nelle ville di Capalbio. Dove vince la Lega ci si diverte a chi la fa più lontano e se c’è la neve a chi riesce a scrivere col getto W Calderoli. Pioli is on fire… na nan a na na nana! Viva i piccoli centri dove un personal shopper piace come piace a me svegliarmi alle 6 del mattino per andare a lavorare.”

“Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”