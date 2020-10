E’ un De Luca showman quello portato da Maurizio Crozza sul palco di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il Governatore della Campania è ormai incontenibile dopo le recenti apparizioni tv da Fazio: “Si è starato il contatore degli ascolti durante i cinque minuti in cui ero in onda. Ormai sono mesi che Amadeus mi chiama supplicandomi di non fare concorrenza a Sanremo altrimenti fa un numero di spettatori pari agli iscritti al partito di Pippo Civati.”