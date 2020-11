Nel corso di Fratelli di Crozza , in onda il venerdì in prima serata sul Nove, strepitoso come sempre Maurizio Crozza porta sul palco per la prima volta Spirlì, Cotticelli e Zuccatelli, uomini chiave della Sanità Calabrese: “La vera emergenza in Calabria siamo noi tre perché non sappiamo neanche cos’è un piano Covid. Siamo come il camion con la bombola del gas in autostrada… quando lo vedi cerchi di superarlo”