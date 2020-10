Fratelli di Crozza, il Governatore Zaia spiega il suo piano sanità

Strepitoso Maurizio Crozza, nella puntata di “Fratelli di Crozza” in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay – torna a vestire i panni del governatore spartitraffico Luca Zaia intento a spiegare il suo piano di sanità pubblica: “Ho avuto ‘sta folgorazione dello “stile semaforo”. Tre colori: verde bottiglia, giallo prosecco e rosso amabile. Allora ho chiamato i tecnici e g’ho dito: “Facciamo anche noi la tabella di tre colori?” Noooo… ne fasemo cinque. Infatti i colori de la tabella son cinque perché in più c’è l’arancione spritz e l’azzurro acqua dell’unica bottiglia che abbiamo in Veneto conservata al museo.” Il Governatore conclude: “Facciamo una roba da comodino che i veneti quando che se isveja spalancano gli oci… e sanno subito in quale delle cinque fasi stiamo.”