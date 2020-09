"I bambini di Vo'", a Venezia 77 un documentario sul lockdown

Roma, 11 set. (askanews) - Thomas, Michelle, Zaccaria, Letizia, Rebecca e Riccardo: sei bambini tra i 6 e i 12 anni sono i protagonisti del cortometraggio "I bambini di Vo''" presentato a Venezia a margine della 77esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.Un documentario che raccoglie le testimonianze di bambini e bambine che hanno affrontato in prima persona l'emergenza Covid-19 in quello che è stato il primo focolaio d'Italia.Intervistati dalla psicoterapeuta dell'età evolutiva Francesca Munegato, i piccoli hanno raccontato come hanno vissuto quei momenti drammatici per poi svelare le loro aspettative per il futuro, i propri sogni e quelli di un intero comune che è ripartito grazie alle proprie eccellenze. Filo conduttore delle testimonianze anche il tanto atteso ritorno a scuola:Nato da un'idea di Lorenzo Munegato (montaggio di Antonello Monti, riprese di Alberto Pezzella), il corto è stato prodotto dallo studio di comunicazione The Skill che affianca il Comune di Vo' e il Consorzio di promozione turistica Terme-Colli Euganei.