Nato il figlio di Rooney Mara e Joaquin Phoenix: si chiama River

Roma, 28 set. (askanews) - È nato il primo figlio di Joaquin Phoenix e Rooney Mara. Lo hanno chiamato River, in onore del defunto fratello dell'attore premio Oscar di Joker, scomparso nel '93.La notizia è arrivata per vie traverse, vista la proverbiale riservatezza della coppia: dal Festival del cinema di Zurigo, dove il regista russo Victor Kossakovsky, con cui Phoenix ha prodotto il documentario "Gunda", si è lasciato sfuggire l'indiscrezione giustificando l'assenza dell'attore.Rooney Mara, 35 anni, e Phoenix si incontrarono sul set del film "Lei" nel 2013 e fecero il loro debutto in coppia sul red carpet al Festival di Cannes 2017, scatenando il gossip nel mondo del cinema. A maggio 2019 si sono fidanzati, sempre segretamente. Ma lei è stata immortalata con un vistoso diamante al dito."È l'unica ragazza che io abbia mai cercato su internet", ha rivelato lui in un'intervista a Vanity Fair parlando della star di "Millennium". "Eravamo solo amici, amici per e-mail".Ma il loro amore glamour ha incantato il mondo dello showbiz: belli, in prima linea per gli animali, vegani, attori incredibili, discreti. E ora che hanno scelto il nome del piccolo in omaggio al fratello di lui morto di overdose la sera di Halloween del 1993, il loro gesto ha fatto impazzire e commuovere il web.