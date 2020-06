Viaggio di Fedez tra i più piccoli in Bimbi per strada (Children)

Milano, 19 giu. (askanews) - Un viaggio visionario e allucinato nel mondo dei più piccoli. E' uscito il video ufficiale di "Bimbi per strada (Children)", il nuovo singolo di Fedez.Il video, realizzato da fratelli Tudisco, noti per essere giovanissimi art director di fama internazionale, vede figure in 3D design dai colori pastello in cui spiccano il volto di Fedez e bambini che ballano in gruppo.Scritto durante il periodo di lockdown degli scorsi mesi, "Bimbi per strada (Children)" vede il flow di Fedez muoversi sulla musica di "Children" di Robert Miles, vero e proprio brano icona degli anni 90 che ha segnato una generazione. Nel testo l'artista parla di una notte estiva indimenticabile, un sogno in cui il protagonista vuole perdersi in un'innocenza bambinesca e farsi travolgere da sensazioni che sembravano ormai dimenticate per lasciarsi alle spalle i problemi della realtà adulta.