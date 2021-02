Cosa aspettarsi dal governo Draghi? Il tg VERO GIORNALE

Quando Draghi nel 2010 osannava il consolidamento fiscale (cioè le tasse) e le privatizzazioni – Fornero: “Fu Draghi a chiederci nel 2011 di fare la riforma delle pensioni e del lavoro” – La Lega si avvicina a Draghi ed anche gli anti-Euro Borghi e Bagnai sembrano adeguarsi – Quei troppi suicidi nelle forze dell’ordine: la denuncia di AssoMilitari – Firenze, sette arresti per gli scontri con la polizia di fine ottobre – 78 casi di positività e sette decessi: scoppia il caos dopo il vaccino in una Rsa della provincia di Toledo – Svizzera non autorizza il vaccino Astrazeneca – Documento dell’Ordine dei Medici di Bologna: monito per chi esterna opinioni fuori dal perimetro della comunità scientifica – La storia di Anthony, danneggiato dal vaccino – Pregliasco invoca l’utilizzo dell’esercito per la vaccinazione di massa – Regno Unito, quarantena in hotel sorvegliati per chi arriva dalle zone più a rischio – I robot che sostituiranno l’uomo, una realtà già attuale – Amazon, dati IV trimestre 2020: pagato solo il 7,3% di tasse