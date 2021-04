"Ecco come hanno testato i vaccini anti-covid": il tg VERO GIORNALE

VERO-GIORNALE, edizione 16 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Il generale Figliuolo: “sperimentazione di massa senza conoscerne gli esiti” – Stop alla vaccinazione per le forze armate: “non per le tante reazioni avverse ma per dare precedenza agli over 80” - Pedro Morago (professore Teesside University): “vaccini in commercio testati con una metodologia insufficiente” - New York Times: “I vaccini non proteggeranno milioni di pazienti con sistemi immunitari indeboliti” - “Mail Online” scrive: “donne lamentano dopo il vaccino interferenze con il loro ciclo” - Università di Oxford: “casi di coaguli simili in tutti i vaccini” – Due casi di trombocitopenia in Argentina con il vaccino Sputnik V - Sardegna, è morto per una trombosi all’addome il militare della marina Pierpaolo Impagliazzo - Liguria, per le centinaia di sanitari ancora non vaccinati aziende ligure minacciano di metterli alla reception o senza stipendio ma rimangono molte criticità – Manifestazione sanitari Roma, l’Associazione Avvocatura degli Infermieri querela la FNOPI che aveva minacciato sanzioni – Veneto, un deceduto e sette contagiati in un hospice: velatamente accusata un’infermiera non vaccinata - Ciao Astrazeneca, Europa pronta a non rinnovare i contratti – Bourla, Ceo di Pfizer, non risponde sul Corriere alla domanda sulla possibilità che i vaccinati possano essere portatori sani e infettino altre persone - Usa, senatore Cruz annuncia: “sono vaccinato, non indosserò più la mascherina a Capitol Hill” - Israele, dal 18 aprile non saranno più obbligatorie le mascherine all’aperto – IgienistaMentale: “manifestazioni in piazza sono inutili, dal 1989 impossibile far valere le proprie ragioni in ambito giudiziario” – Economia, nel primo trimestre il pil della Cina cresce del 18,3%