Ema riabilita Astrazeneca, morte altre due donne: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 18 marzo 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

L'Ema riabilita il vaccino Astrazeneca: "benefici superano i rischi" - Sonia Battaglia non ce l’ha fatta: deceduta la donna andata in coma dopo la vaccinazione Astrazeneca – Dichiarata la morte cerebrale per una giovane insegnante di 37 anni - Procura Catania: “non emergono elementi sulla pericolosità del vaccino Astrazeneca” – Olanda, decine di morti dopo il vaccino in una casa di riposo - Palù (presidente Aifa): “questa non sarà l’unica pandemia, dobbiamo essere autonomi con i vaccini” - Morto il presidente della Tanzania Magalufi: aveva attaccato i tamponi e rifiutato il lockdown. Un caso che richiama la morte improvvisa anche del presidente del Burundi – Commissaria Ue alla Salute Kyriakides: “bisogna combattere ogni esitazione sui vaccini” - Bonaccini ai sanitari: “se non ti vaccini non puoi lavorare” – Geert Vanden Bossche, un virologo indipendente ed esperto di vaccini dal Belgio, mette in guardia sulla vaccinazione di massa - La Sardegna si chiude, niente accesso alle seconde case – In un video il professor Marco Mortara racconta la vicenda dell’arrivo a scuola dei Carabinieri per il suo diniego ad indossare la mascherina - Il giornalista Pino Grazioli documenta un altro caso di allontanamento di un minore dalla sua famiglia - I meccanismi dei social network spiegati da Stefano Re al “No Paura Day” - Lagarde: “cancellazione del debito nella zona Euro è illegale, un’illusione contabile” - Mentana ed il debito pubblico: Fef Academy lo sconfessa