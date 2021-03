"Mia sorella in coma dopo il vaccino Astrazeneca": il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 17 marzo 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Big Pharma e Social Media, i grandi azionisti sono gli stessi - Ema, l’Agenzia Europea sul Farmaco che autorizza anche i vaccini finanziata per l’84% da Big Pharma - Radio Radio, Google sospende la pubblicità dal sito. L’editore Duranti: “non ci faremo intimidire” - Salerno, vigile urbano muore dopo il vaccino Pfizer: aperta un’inchiesta – Giallo anche sulla morte di un sanitario in Sicilia – Donna in coma dopo il vaccino Astrazeneca: il racconto del fratello – Biologa chiede 50 mila euro di danni dopo la vaccinazione - Astrazeneca, Oms raccomanda di continuare con il vaccino ma raccomanda di utilizzare J&J nei Paesi con le varianti – Il ministro della salute inglese ribadisce: non ci sono prove di correlazione con le trombosi – Obbligo vaccinale per i sanitari, presentata proposta di legge dalla senatrice di Forza Italia Ronzulli - Bassetti rilancia l’obbligo vaccinale per i sanitari – Passaporto Europeo per il ritorno alla normalità: le prime proposte dalla Commissione Ue – Anche Trump invita i suoi a vaccinarsi - Cts falcidiato, ridotto a 12 membri: nuovo coordinatore Locatelli – Francia, ancora manifestazione contro la nuova legge sulla sicurezza - Rapporto servizi italiani: aziende a rischio svendita - – “Le BigTech non sono aziende, sono Paesi” – Biden attacca Putin: “pagherà per le sue interferenze nelle elezioni Usa”