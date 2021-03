"Non solo Astrazeneca, rischi simili con altri vaccini": il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 16 marzo 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Loretta Bolgan, consulente scientifico in ambito tossicologico e farmaceutico: “Astrazeneca rischioso quanto gli altri vaccini” – Caso Astrazeneca, Massimo Mazzucco: “la tv che minimizza rappresenta il vero negazionismo” - Astrazeneca, giovedì il verdetto dell’Ema: “migliaia di persone hanno sviluppato coaguli di sangue”- “Sanguinamento della pelle o delle mucose”: le autorità danesi indicano i sintomi a cui fare attenzione dopo aver ricevuto il vaccino Astrazeneca – Anche la Svezia ha sospeso il vaccino Astrazeneca –Per il ministro Speranza è tutto apposto: “chi ha fatto il vaccino Astrazeneca non deve preoccuparsi” – Ma i docenti sono molto preoccupati, tam tam sui social - Speranza apre anche allo scudo penale per i medici vaccinatori e per l’obbligo vaccinale per i sanitari – La deputata Cunial: “ Oggi l’Aifa dovrebbe essere attaccata al telefono per chiamare i vaccinati uno a uno e conoscerne lo stato” - Il vaccino Astrazeneca vola comunque in Borsa: +3% - Biella, insegnante morto dopo il vaccino: autopsia esclude collegamenti “macroscopici”, infarto causa probabile del decesso – Donna in coma dopo il vaccino Astrazeneca – Iss: “anche chi ha avuto il covid deve vaccinarsi” - Paragone (Italexit): “danni da vaccino, nessuno sarà responsabile” - Moderna, raggiunta fase 2-3 sulla sperimentazione del vaccino negli under 12 - “Costituzione calpestata, riapriamo tutti”: accorato appello di Erika Cervia, titolare del centro estetologico di Velletri – L’Italia chiude senza alcuna terza ondata, lo dicono i numeri - Video documenta la bella normalità di Lugano a soli dieci chilometri dall’Italia – Russia, ultimatum a Twitter - Il presidente dei biologi D’Anna contro Burioni: “non avrebbe titolo per parlare”