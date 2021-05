Obblighi e sperimentazioni, la protesta di un pediatra: il tg VERO GIORN

VERO GIORNALE, edizione 19 maggio 2021 - il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Roma, la danza disobbediente nel centro della capitale – La protesta del pediatra Luigi Satta: “no all’obbligo vaccinale ed alla sperimentazione sui bambini” - Speranza annuncia: dal 28 maggio possibile il giudizio Ema su vaccinazioni a teen agers - Brindisi, primo infermiere sospeso per il dl 44/2001 - Repubblica e la caccia ai non vaccinati: “come scovarli?” - Uk, possibili sanzioni ed esclusione per i militari che non si vaccinano – Germania, oltre 620.000 firme contro la vaccinazione obbligatoria anti-covid per i bambini – Virali i video sui vaccini magnetici: il fenomeno è reale? Pronte le smentite - Indicazioni Cdc Usa: tamponi con meno cicli per i vaccinati - Austria, green pass potrebbe contenere anche dati su reddito e occupazione dei cittadini – Ricciardi: “chi è vaccinato, porti comunque la mascherina” – Come vengono calcolati i guariti? - Palù e Fauci aprono all’ipotesi del virus creato in laboratorio - Bolzano, scuola senza obblighi sanitari: la protesta dei “genitori attivi” – Chivasso, Rosanna non si perde d’animo, i giornali sottolineano il calo di partecipanti all’appuntamento disobbediente – L’azienda franco-israeliana DataKalab si occuperà in Francia di monitorare se il pubblico indosserà le mascherine durante un concerto - Prosegue la propaganda sul cibo del futuro con alghe e vermi