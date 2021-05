"Senza diritti nella vita reale come nel mondo online" - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 11 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Intervista al giurista Ugo Mattei: “vogliono imporci le limitazioni dell’online anche nella vita reale” – Tso Fano, la catena di aiuto esplosa in rete lo ha riportato a casa – Video virale, carabiniere prende a calci uomo in strada - 10 maggio 2020 senza vaccini: 165 morti; 10 maggio 2021 con la campagna di vaccinazione in corso: 198 morti - Pfizer, vaccini per neonati e bambini approvati tra settembre e novembre. In Usa via libera per la fascia 12-15 anni – Sabato e domenica open day nel Lazio per il vaccino agli over 40 con Astrazeneca – Morti sospette, Slovacchia sospende vaccino Astrazeneca - Marche, cortocircuito burocratico: la regione chiede lumi sui sanitari non vaccinati – Sindacati denunciano: “orchestrale rifiuta il rampone, e viene licenziato. L’Orchestra Toscanini contesta questa ricostruzione e spiega la sua versione - Scuola privata di Miami agli insegnanti: “non fate il vaccino, potreste contagiare gli altri” - Vaccini e contagiati, il caso della Mongolia – Il piccolo stato del Goa pronto a consigliare le compresse di Ivermectina per i suoi cittadini a scopo preventivo – Virale in rete l’intervista a Valentina di Toscana World Wide: “tutto chiaramente scritto in anticipo nei documenti ufficiali” - Siegburg, al parco giochi bambini potranno andare su appuntamento e con la mascherina