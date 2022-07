Chiara Ferragni: il suo cachet a Sanremo 2023 supera Checco Zalone - FOTO

Il cachet per la co-conduzione del Festival di Sanremo 2023, di Chiara Ferragni, supera quello di Checco Zalone

Amadeus conferma Chiara Ferragni come co-conduttrice a Sanremo 2023 e, secondo alcune voci, l'influencer percepirà un cachet da ben 100mila euro. La kermesse sanremese andrà in onda dal 7 all'11 febbraio e al momento non ci sono conferme in merito al compenso che sarebbe stato concordato con l’influencer.



L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha rifiutato per ben quattro anni la co-conduzione del festival della musica italiana, insomma Amadeus le ha riservato una corte spietata. Ora, sembrerebbe che guadagnerà più di Checco Zalone e Sabrina Ferilli. Sulla questione ovviamente non vi sono conferme ma sui social la questione non ha mancato di suscitare già alcune polemiche.

Via social, Dj Francesco Facchinetti, riferendosi ai compensi esagerati percepiti dagli ospiti di Sanremo, ha affermato: "Ci sono stati degli ospiti che al Festival di Sanremo hanno preso anche 500 – 600 mila euro per una serata. Ci sono stati direttori artistici e presentatori che hanno preso più di un milione di euro. E poi ricordatevi che il prezzo che una persona prende è direttamente proporzionale a quanti soldi fa guadagnare al Festival di Sanremo. Se mettono sul palco Chiara Ferragni, vuol dire che guadagneranno grazie a lei, gli sponsor, ecc, almeno 30 volte tanto".