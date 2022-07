Emily Ratajkowski senza veli infiamma Parigi

Il topless della modella Emily Ratajkowski infiamma Parigi

La modella Emily Ratajkowski, dalla Paris Fashion Week, è una bomba sexy. Per le strade della città francese si aggira indossando minidress, che a malapena le coprono il lato B. Il vero colpo di scena, però, sono la sequenza di storie pubblicate via Instagram, dove regala un sideboob mozzafiato, al rientro in hotel provocando più che mai.

Appoggiata alla finestra dell'hotel, Emily Ratajkowski si mostra ai suoi follower in topless coprendosi giusto il petto con le mani. Mentre, dal riflesso sul vetro della finestra la modella mostra uno scorcio sul corpo totalmente senza veli. Seducente come non mai, con i lunghi capelli sciolti sulle spalle e l'espressione languida.