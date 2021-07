Madonna, come sei cambiata! I fans sconvolti dai cambiamenti di "Madame X"

Madonna lancia il documentario "Madame X", ma le sue ultime foto spiazzano i fans: “Sei irriconoscibile”

Madonna da sempre è abilissima sia nelle sue provocazioni artistiche, che come manager di se stessa. Va in questa direzione anche l’anticipo nel lancio del documentario “Madame X”, che debutterà l’8 ottobre. In Italia andrà in onda su MTV (Sky canale 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (132 e 704 di Sky).

“Girato a Lisbona, in Portogallo, il documentario riprende le incredibili esibizioni teatrali della tournée dell'icona pop acclamata dal pubblico di tutto il mondo. Quest’esperienza intima e senza precedenti condurrà gli spettatori in un’avventura avvincente e audace con protagonista l'intrepido personaggio di Madonna, Madame X, un agente segreto che viaggia per tutto il mondo, cambia identità, lotta per la libertà e porta la luce anche nei luoghi più oscuri”, spiega la produzione.

“Condividere la mia visione con tutti i fan a livello globale è stato molto importante per me. Un’opportunità per far arrivare il mio messaggio ovunque e mostrare l'abilità artistica senza paragoni di tutti i soggetti coinvolti ad un pubblico ancora più ampio, soprattutto in un momento in cui la musica ha un’importanza vitale e ci ricorda il legame sacro della nostra umanità", ha detto Madonna.

Gli anni, però, passano anche per la Regina del pop, che il prossimo ferragosto spegnerà 63 candeline. A differenza della coetanea Sharon Stone, Madonna sembra non rassegnarsi all’idea di invecchiare ed ha chiaramente fatto ricorso alla chirurgia estetica, come si capisce dalle tante foto che pubblica su instagram. Il seno molto abbondante, gli zigomi pronunciati e il viso innaturalmente levigato la rendono quasi irriconoscibile rispetto al passato, quando faceva girare la testa a mezzo mondo. E non tutti i suoi fans la seguono in questa ennesima fase di cambiamento: “Non sembri più nemmeno tu”, le hanno scritto alcuni.