Come eliminare le borse sotto gli occhi? - Dvora Ancona

“Buongiorno dottoressa Dvora, sono Giuseppa, ho 53 anni e la prego di aiutarmi. Quando mi specchio, non riconosco più quello sguardo giovane che avevo fino a pochi mesi fa.

Vedo i miei occhi appesantiti, stanchi, la palpebra inferiore è gonfia, credo di avere le borse. Ho speso molti soldi in diverse creme, sieri e unguenti, anche mlto costosi, ma non è servito a migliorare la mia situazione.

Le chiedo se, per favore, mi può indicare un rimedio non chirurgico per il mio problema, le mando una foto che chiedo di non pubblicare, grazie.”

“Buongiorno Giuseppa, ho visto la sua foto, e non deve preoccuparsi. Le vorrei suggerire dei rimedi fai da te: cerchi di dormire con due cuscini sotto la testa, usi due cubetti di ghiaccio sulle palpebre inferiori la mattina appena si sveglia e poi, se non avrà ottenuto alcun effetto, la inviterei presso il mio studio per effettuare un trattamento medico senza chirurgia. Tale trattamento si esegue con una radiofrequenza coreana e si chiama NO BAG.

NO BAG (radiofrequenza) permette di eliminare il grasso che si accumula nella palpebra inferiore degli occhi. NO BAG serve perché rimuove le cosiddette “borse” sotto agli occhi. Il trattamento consiste nel porre un elettrodo triangolare perpendicolare alla pelle della “borsa” da trattare per alcuni secondi, grazie alla trasmissione del calore il grasso si scioglie. La seduta dura circa 30 minuti, il risultato finale si avrà dopo circa una settimana e consiste nell’eliminare almeno il 30% - 40% della borsa palpebrale e non solo, anche la pelle in superficie del contorno occhi diventerà liscia e senza rughe."

