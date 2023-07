Convivier in partnership con JRE per formare i professionisti dell'hospitality

Il mondo post Covid ha visto sempre più assottigliarsi il confine tra sala e cucina e il consumo del cibo è diventato una vera e propria esperienza a 360°. Senza una buona sala anche la migliore cucina rischia fortemente di valere la metà, per questo motivo nell'era degli chef-star è quanto mai necessario valorizzare il servizio di maître, camerieri e sommelier per fare la differenza e rafforzare l’immagine della propria impresa. Un valore aggiunto, quello del servizio in sala, che punta molto sulla formazione, aspetto che non a caso è al centro della partnership tra Convivier e JRE - Jeunes Restaurateurs, l’associazione di giovani ristoratori e chef con cui Convivier condivide l’obiettivo comune di incoraggiare e ispirare l’arte dell’accoglienza. Insieme a JRE - Jeunes Restaurateurs, che racchiude 375 ristoranti di alto livello (di cui 78 italiani) e 160 hotel, Convivier dà vita a “Valore Sala”, un progetto di comunicazione che vedrà protagonisti 10 chef e 1 maitre di sala con video interviste dedicate al restaurant management, all’accoglienza e alla centralità del personale di sala.

11 testimonianze eterogenee da diverse parti d’Italia che raccontano come sala e cucina costituiscano un’unica squadra che deve lavorare con un obiettivo comune, quello di offrire al cliente non solo buoni ingredienti e maestria in cucina, ma anche professionalità, flessibilità e disponibilità.

Ad intervenire

-Tommaso Arrigoni, Ristorante Innocenti Evasioni, Milano

-Daniel Canzian, Ristorante Daniel, Milano

-Pietro Leemann, Ristorante Joia, Milano

-Diego Guidi, Antica Osteria Magenes, Barate (MI)

-Filippo Saporito, Ristorante La Leggenda dei Frati, Firenze

-Luca Marchini, Ristorante L’Erba del Re, Modena

-Max Mascia, Ristorante San Domenico, Imola

-Mariano Guardianelli, Ristorante Abocar due cucine, Rimini

-Riccardo Di Giacinto, Ristorante All’Oro, Roma

-Francesco Sposito, Taverna Estia, Napoli

-Luigi Pomata, Ristorante Luigi Pomata, Cagliari

Il fil-rouge di questi video è la necessità di selezionare personale formato che offra un servizio all’altezza con grande professionalità e attenzione. Una formazione in restaurant management di alto livello fornisce i mezzi a un’impresa per aumentare i ricavi e diventare più redditizia, migliorare la qualità della vita lavorativa di tutti i collaboratori in un’ottica aziendale a 360 gradi, avere dipendenti più formati e motivati in grado di vendere di più fornendo un servizio eccellente e facendo felici i propri ospiti.

La sala è il primo impatto quando si entra in un ristorante e il concetto di empatia è quel quid in più che fa la differenza e che porta il cliente a ritornare. Un ottimo maître deve saper accogliere, ma anche sentire la filosofia dello chef, conoscere la storia della cucina tradizionale e della cucina moderna e avere sensibilità nel proporre i piatti.

I video saranno disponibili sul sito e sui profili social di Convivier.

Convivier e la formazione avanzata di figure fondamentali nel settore dell’ospitalità

Convivier è la prima e unica piattaforma online italiana dedicata alla formazione avanzata di figure fondamentali nel settore dell’ospitalità. Si tratta di uno strumento istruttivo nato per migliorare le competenze e la preparazione di professionisti della ristorazione come imprenditori, store manager, direttori e camerieri. Attraverso un’ampia scelta di corsi online, la missione di Convivier è quella di cambiare e rivoluzionare l’hospitality, settore che mai come in questo momento ha bisogno di dare prova di imprenditorialità, creatività e competitività. Grazie al contributo di esperti specializzati, Convivier si rivolge a un’utenza ampia che può accedere 24 ore su 24 a una libreria video di corsi specifici e contenuti costantemente aggiornati su vendita, comunicazione, marketing, management e servizio. Tutti i corsi frequentabili tramite la piattaforma di Convivier.com sono dotati di video online e conferiscono ai partecipanti una certificazione per i corsi completati. Convivier è stata creata in partnership con AcademyQue.com, la prima Business School totalmente digitale.