Coprifuoco, autocertificazione: ecco il modulo per evitare le multe

In Lombardia coprifuoco alle 23, dopo serve l'autocertificazione - SCARICA IL MODULO

L'ordinanza firmata da Attilio Fontana e dal ministro Roberto Speranza prevede il coprifuoco "per tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo". Ma ci sono, come sempre, delle motivazioni valide per derogare.



"Sono consentiti - si legge nel documento - solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. C'è l'autocertificazione e le sanzioni sono quelle articolo 4 del decreto-legge n.19/2020".

SCARICA QUI IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE