Coronavirus, Roberto Speranza: "Non ci sono le condizioni per riaprire"

“Nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, non ci sono le condizioni per allentare le misure”. Lo ha comunicato Roberto Speranza, che si prepara a chiudere di nuovo dinanzi al pericolo rappresentato dalle varianti del Covid, in particolare da quella inglese che “diventerà prevalente”. In pratica il ministro della Salute sta affrontando l’emergenza con la stessa linea “chiusurista” che ha caratterizzato il governo presieduto da Giuseppe Conte, con la differenza che almeno da quando c’è Mario Draghi è cambiata la comunicazione.

Ed è già qualcosa, dato che gli italiani erano abituati a sapere il giorno prima cosa sarebbe cambiato domani, invece adesso sono stati avvisati con oltre una settimana di anticipo. “Le polemiche disorientano i cittadini - ha dichiarato Speranza - sempre più stanchi per questa lunga crisi. Insieme all’unità e alla responsabilità è indispensabile dire sempre la verità ai cittadini. Riconfermo un messaggio di fiducia: argineremo il virus con la scienza e il personale sanitario. Allentare le misure? Non ci sono le condizioni, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia”.