Al Bano e i dubbi sul vaccino : "C'è da fidarsi? Non lo so"

Al Bano Carrisi, cantante di Cellino San Marco, è intervenuto nella trasmissione di Mario Giordano "Fuori dal Coro". Come riportato da tgcom24, nel suo intervento sull'emergenza coronavirus, non ha tenuto nascosti i suoi dubbi sul vaccino: "Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C'è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po' di dubbi in giro", ha dichiarato. E poi ha aggiunto: "Ma il problema non si pone visto che i vaccini non ci sono".

Il cantante, 78 anni a maggio, potrebbe essere chiamato a breve per la somministrazione della prima dose.