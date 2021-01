AstraZeneca: "Con Ue no obblighi di consegna. Più dosi in Uk? Arrivati prima"

AstraZeneca, la clausula sui vaccini per l'Europa."Nessun obbligo di consegna"

L'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo non accenna a placarsi. Tutte le speranze sono riposte nei vaccini, ma quelli già certificati come Pfizer e Moderna stanno rallentando le loro consegne e AstraZeneca, l'altra grande casa farmaceutica che finanzia il vaccino Oxford-Pomezia, che ancora non è stato approvato dall'Ema, ha già manifestato problematiche relative alle forniture con l'Europa, ma non con il Regno Unito: "Hanno firmato tre mesi prima per 30 milioni di dosi". I motivi di questi intoppi gli spiega in maniera chiara l'ad dell'azienda in un'intervista a Repubblica. "Siamo stati piuttosto specifici con l’Ue. Anche noi - spiega Pascal Soriot siamo delusi: ci piacerebbe riuscire a produrre di più. A febbraio consegneremo all’Europa una quantità soddisfacente, simile agli altri produttori. L’obiettivo è recapitare all’Ue 17 milioni di dosi entro la fine di febbraio. Di queste, 2,5 circa in Italia".

"La produzione del nostro vaccino - prosegue Seriot a Repubblica - è composta da due fasi: una è la creazione del principio attivo in due stabilimenti in Belgio e Paesi Bassi, l’altra è la resa in farmaco, in due centri in Germania e Italia, ad Anagni (nella fabbrica Catalent, ndr), dove state facendo uno straordinario lavoro. Le difficoltà nascono nella prima fase. Alcuni siti generano più “raccolto”, altri meno, come purtroppo accaduto in Europa. Queste disfunzioni capitano quando si aumenta la produzione a centinaia di milioni di dosi di un nuovo vaccino. Abbiamo due mesi di ritardo, ma risolveremo questi problemi. Non c’è alcun obbligo verso l’Ue. Nel contratto con gli europei c’è scritto chiaramente: “Best effort”. Ossia: “faremo del nostro meglio”.