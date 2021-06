AstraZeneca, stop Lombardia ai richiami con seconda dose diversa per under 60

Vaccini Covid, il ministero ha emanato la circolare: "Richiamo Pfizer-Moderna agli under 60". Ma, la Lombardia sospende la seconda dose "eterologa".

''In attesa di una nota ufficiale di ministero della salute e di Aifa, competenti a rilasciare un parere scientifico, e allo scopo di tutelare quanto più possibile la salute dei cittadini e garantire i loro diritti, la Direzione generale Welfare ha deciso di sospendere cautelativamente i richiami eterologhi (quindi con un vaccino diverso) per tutti i cittadini under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Per chi ha più di 60 anni nulla cambia''. Lo comunica una nota della Regione LOMBARDIA.

COVID: TOSCANA, TEMPORANEAMENTE SOSPESA MODIFICA DI PRENOTAZIONE DELLA SECONDA DOSE

Prosegue sul portale regionale la possibilità di modificare la prenotazione del vaccino, ovvero anticipare o posticipare la data e il luogo della prima dose (entrando su "Modifica prenotazione" in alto a destra sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/). Lo rende noto la Regione Toscana. A seguito della circolare del Ministero della Salute, inviata nella notte, relativa al blocco dei richiami con AstraZeneca per le persone con meno di 60 anni, che dovranno ricevere la seconda dose con Pfizer o Moderna, è stata invece temporaneamente sospesa sul portale la funzione di modifica prenotazione della seconda dose. L'operazione si è resa necessaria al fine di riprogrammare i richiami delle persone con meno di 60 anni che hanno effettuato la prima dose con AstraZeneca. Nella circolare ministeriale si fa anche riferimento all'adeguamento dei consensi informati, che devono essere aggiornati in base alle nuove direttive. La Regione ritiene che la funzione di modifica per l'anticipo della data di somministrazione della seconda dose potrà essere riattivata all'inizio della prossima settimana, dopo le necessarie verifiche tecniche imposte dalla nuova circolare e compatibilmente con la disponibilità di dosi dei vaccini mRna negli intervalli temporali interessati.