"Covid, autopsie da non fare? Svegliatelo". Ira social su Miozzo (ex Cts)

Autopsie Covid, l'ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo nel mirino dei social dopo le sue affermazioni in riferimento alla prima fase della pandemia

Le affermazioni dell'ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo oltre a essere smentite da diversi esperti, non hanno convinto nemmeno i social. In un'intervista esclusiva ad affaritaliani.it, Miozzo infatti, alla domanda sulle autopsie non effettuate nel marzo del 2020, a epidemia appena scoppiata, aveva risposto: "Questa è una sciocchezza assoluta! Lo sanno tutti che è una norma di medicina legale. Su un morto per infezione trasmettibile, non si eseguono autopsie, per non essere contagiati" (l'intervista integrale qui ).

Piero D'Ippolito su Facebook scrive: "Qualcuno deve dire a Miozzo, sottovoce se no si sveglia di soprassalto, che coraggiosissimi medici hanno boicottato i protocolli ministeriali, e le autopsie le hanno praticate, ed è grazie a loro se le informazioni, quelle vere, sono cominciate a circolare". Sarac Monic: "Dunque i medici che hanno sfidato i protocolli e fatto le autopsie sono dei veri e propri eroi!".

Un altro utente, Giancarlo Scianca Pellacani, risponde: "Quindi non si fanno autopsie a quelli morti perché sono contagiosi e allora i medici che li curavano prima che sono robot o persone umane sacrificabili?". Piero Margan: "Non si fanno le autopsie? E di grazia come si fa a sapere di che cosa sono morti? Si chiama il Cts per farselo dire. Ma che risposte danno, sono imbarazzanti".

Ancora, Adelmo Arecchi chiosa: "Il problema di certe persone è che spesso sono più politicanti che medici". Vincenzo Sutera: "Ai microfoni di Report questa sera ha fatto scena muta, ecco, ha detto tutto in questo modo".

Molti sono gli utenti che rincarano, esprimendo sfiducia e malcontento nei confronti della gestione sanitaria, e che sottolineano una certa dissonanza tra la stessa e la sua narrazione. Francesca Raggio alle parole di Miozzo replica: "Avete avallato la vigile attesa che è omissione di soccorso imposta da Speranza, più tachipirina. Quanti sono stati i morti? E parla di 'sporcarsi le mani'? Ho la nausea".