Miozzo: "Cari filosofi, prima di parlare di Covid sporcatevi le mani". VIDEO

Miozzo: "Cari filosofi, prima di parlare di Covid-19 e dire stupidaggini, sporcatevi le mani"

Agostino Miozzo, ex coordinatore del discusso Comitato Tecnico Scientifico dal quale sono derivate le decisioni più difficili del governo, difende con determinazione il proprio operato di quel periodo.

Nell’intervista concessa ad affaritaliani.it tocca diversi aspetti: dai banchi a rotelle alle mascherine che Angelo Borrelli disse che non servivano. Il fil rouge è sempre lo stesso: nessuno aveva certezze sul da farsi e quindi sbaglia chi, come vari filosofi, ancora oggi parla senza metterci la faccia.

Anche sul delicato capitolo delle autopsie, Miozzo gioca in difesa: “Le autopsie non si fanno ai pazienti deceduti per malattie contagiose… proprio perché sono contagiosi”.

Guarda la videointervista di affaritaliani.it ad Agostino Miozzo.