"Bambini, togliete la mascherina. Muoiono solo i vecchi". Maestra nella bufera

Una maestra di Treviso è finita nella bufera per alcune frasi pronunciate ai suoi alunni a scuola. A segnalare la vicenda - si legge sul Gazzettino - alcuni genitori, che hanno dato vita a una manifestazione di protesta allʼesterno della scuola per richiamare lʼattenzione sul comportamento dell'insegnante. Avrebbe invitato i bambini a non indossare la mascherina in aula, pare non utilizzando a propria volta il dispositivo di protezione, perché "Tanto di Covid muoiono solo i vecchi".

La maestra, una supplente, sarebbe arrivata addirittura a minacciare i bambini che si rifiutavano di togliere il dispositivo di protezione. Sul posto è intervenuto anche il sindaco, che si è confrontato con la donna e, in seguito, anche con il Prefetto. Fino a questo momento non sono tuttavia stati assunti provvedimenti da parte delle autorità scolastiche.