Basilicata,Vexzevria senza prenotazione."Chiama subito la zia, sta il vaccino"

Il Coronavirus in Italia resta un'emergenza. Preoccupa la situazione negli ospedali, specie nei reparti di terapia intensiva e resta drammatico il numero dei morti. Per questo il governo chiede di accelerare con la vaccinazioni, ma le Regioni nonostante le raccomandazioni del generale Figliuolo continuano ad andare in ordine sparso. Il caso della Basilicata è emblematico, nell’ultima settimana - si legge su Repubblica - non si sono mai superate le 1.500 somministrazioni. E così domenica sera il Governo regionale – conscio anche che, se si vuole riaprire, bisogna vaccinare, ha deciso di cambiare strategia: "Da lunedì 12 aprile – hanno comunicato sui social – chiunque abbia dai 60 ai 79 anni può presentarsi alle "tende del Qatar", (tensostrutture che dovevano servire come ospedali da campo) e vaccinarsi. Ci sono dosi di Astrazeneca a sufficienza».

Così, - prosegue Repubblica - a sportello: senza prenotazione, un’iniezione come fosse un caffè. Risultato: erano prenotati in cento. Nelle prime ore della mattina, a Matera e Potenza, quasi duemila persone si sono messe in fila in attesa di una dose. Se fossero ragazzi, potrebbe essere un concerto. Se fosse un altro tempo – dice Antonino, il sorriso aperto, le mani spaccate da 77 anni di vita, quasi tutti di lavoro, dice – «sembrerebbe che stiamo ad aspettare il pane. Ma non vogliamo mangiare. Noi vogliamo vivere». Perché a Matera questa mattina si spaccia speranza. E futuro. Perché siete qui? «Perché altrimenti non so quando sarebbe stato il mio turno» dice Rita Montinaro. «Perché ho voglia di riabbracciare i miei nipoti» spiega Enza Delvecchio. «Chiama la zia». «E che devo dire?». «Vieni! Corri! Sta il vaccino!».