Blocco AstraZeneca, decisione della Germania.Obiettivo, indebolire gli inglesi

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Aumentano i contagi giornalieri, gli ospedali tornano ad essere pieni, specie nei reparti di terapia intensiva che da giorni hanno superato la soglia critica e sono tornati sotto pressione, sui livelli della prima ondata. Le varianti ormai la fanno da padrone e rappresentano i due terzi dei contagi totali. In questo quadro complicato si è aggiunta la grana legata al vaccino AstraZeneca, in seguito ad alcuni morti sospette dopo la vaccinazione c'è stata la decisione dell'Ema di sospendere in via cautelativa la somministrazione fino a giovedì.

Ma dietro a questa misura, ci sarebbe - si legge sulla Verità - la Germania. L'obiettivo geopolitico sembra quello di dare il colpo di grazia al vaccino del gruppo anglo-svedese, osteggiato ormai da Bruxelles. Berlino ne trarrebbe vantaggio da questa operazione, perchè in Germania si trovano gli stabilimenti Biontech, alleata di Pfizer e Curevac. La decisione della Merkel ha portato all'effetto a catena con molti altri Paesi, tra cui l'Italia che si sono allineati, ma non è stata l'Ema a prendere l'iniziativa, la farmacovigilanza è intervenuta solo dopo lo stop arrivato dal governo. La decisione della sospensione è stata più politica che scentifica.