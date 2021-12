Burioni: basta bugie su vaccinati. Ira social, "meglio di lui anche Paolo Fox"

Burioni, bufera dopo il suo discorso da Fabio Fazio: "Basta dire che i vaccinati contagiano come i non vaccinati. Bugia"

Il virologo del San Raffaele Roberto Burioni finisce di nuovo nel vortice delle polemiche. A scatenare il livore questa volta sono state le parole del virologo a Che tempo che fa, nel salotto di Fabio Fazio. "C'è una bugia che viene raccontata continuamente: i vaccinati si infettano e trasmettono il virus quanto i non vaccinati. Non è vero, non è vero". "E come dire che un ubriaco al volante provoca gli stessi incidenti di uno che guida sobrio. E' vero che un vaccinato può infettarsi e può trasmettere il virus, ma nel complesso i vaccinati si infettano meno e infettano meno gli altri", aggiunge Burioni. Dopo le sue parole sono migliai gli utenti che inveiscono contro il virologo e che rilanciano suoi vecchi tweet per rinfacciarglieli.

"Durante la pandemia abbiamo avuto circa 1.500 bambini ricoverati, 37 sono finiti in terapia intensiva e 9 sono morti. Nove morti sono pochi paragonati alle 130mila vittime della pandemia, ma 9 bambini morti sono qualcosa che turba. Sappiamo ora con ragionevole certezza che il problema del covid nei bambini è una malattia infiammatoria multisistemica, che insorge in un caso su 3.000 un mese dopo la guarigione, con l’infiammazione di diversi organi. I rischi per un bambino tra i 5 e gli 11 anni non sono irrilevanti", afferma.

Quali sono i rischi legati al vaccino? "Negli Usa sono stati vaccinati 5 milioni di bambini e la direttrice dei Centers for Disease Control, l’istituto più autorevole nel controllo delle malattie infettive, ha detto che non è stato registrato nessun problema in termini di sicurezza. Da un lato abbiamo una malattia con rischi, dall’altra abbiamo un vaccino efficace al 91% che sembra essere molto, molto sicuro. La scelta è facile. Io ho una figlia di 10 anni, le voglio molto bene. E per questo l’ho già vaccinata".

I social contro Burioni. Pioggia di tweet al vetriolo

