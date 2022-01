Cabina di regia, verso obbligo vaccino a over 50 e Super GP per trasporti

Covid, cabina di regia: verso il vaccino obbligatorio a over 50 e Super Green Pass per trasporti e servizi alla persona

Sono due le novità importanti che arrivano dalla cabina di regia e che saranno sul tavolo del Cdm. Obbligo di vaccino per chi ha piu' di 50 anni e Super Green Pass per servizi pubblici e alla persona. Questo l'orientamento che starebbe emergendo. L'obbligo di Super Green pass dovrebbe essere esteso per l'accesso ad altre attività oltre a quelle gia' oggi previste: servizi alla persona, servizi pubblici, attività economiche, salvo alcune eccezioni che verranno indicate espressamente. Lo si apprende da fonti di governo mentre è in corso la cabina di regia a Palazzo Chigi. Tra le attivita' economiche per le quali dovrebbe servire il Green pass rafforzato si citano a titolo di esempio i centri commerciali.

Le proposte avanzate dal premier Mario Draghi in cabina di regia sul Covid riflettono le classi di età più ricorrenti nelle ospedalizzazioni: non e' un compromesso politico, hanno sottolineano fonti di governo al termine dell'incontro.

Ma ci sarebbe l'opposizione del Movimento 5 Stelle all'ipotesi dell'obbligo vaccinale per gli over 50. La Lega, invece, si è detta favorevole, anche se ha optato per la vaccinazione obbligatoria per over 60, anziché 50. In un secondo momento il Carroccio ha precisato che è contraria all’obbligo vaccinale indiscriminato e propone di utilizzare criteri scientifici e non ideologici: la maggioranza assoluta dei ricoveri in terapia intensiva riguarda persone al di sopra dei 65 anni, riferiscono dalla Lega.

Intanto oggi sono 189.109 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 170.844. Le vittime sono invece 231, in calo rispetto a ieri, quando erano state 259. Nella cabina di regia sulle misure anti-Covid c'è stato anche il confronto sul tema della quarantena nelle scuole. La proposta sul tavolo al momento è quella avanzata dalle regioni. Pd, Leu e il Movimento 5 stelle, secondo quanto si apprende, avrebbero chiesto regole ancora piu' stringenti. E' stato confermato, sempre secondo quanto si apprende, l'intenzione di non procedere allo slittamento della riapertura delle scuole.