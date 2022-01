Cacciari: "Terza dose? Chi può la faccia. Le leggi si rispettano"

Cacciari: "Terza dose? Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d'accordo ci vada lo stesso, perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle"

Il Governo vista l'ampia diffusione della variante Omicron, che ora si è fusa con quella Delta creando la Deltacron, ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli over 50 e si prevede che possa essere esteso a breve anche agli over 40. Nonostante tutto una piccola parte di italiani è ancora contraria a vaccinarsi, tanto che emergono casi di tentativi per ottenere il Super Green Pass in modo illecito.

"Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d'accordo ci vada lo stesso, perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle", ha detto Massimo Cacciari, che si è sottoposto alla terza dose di vaccino, in una intervista al Gazzettino. "Non vedo alcun caso! - ha commentato il filosofo - ho fatto il vaccino. Sei costretto a farlo, alle leggi si obbedisce. I filosofi obbediscono alle leggi, anche quando le ritengono totalmente folli. Socrate insegna".

Cacciari nonostante la vaccinazione resta fermo sulla sua convizione: "Si cerca di far capire l'insensatezza di una legge - ragiona, denunciando 'il clima pessimo di demonizzazioni reciproche, tra i deliri di una parte e dell'altra' - si cerca di modificarla. Ma se non riesci a cambiarla la rispetti. Oppure te ne vai".