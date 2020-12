Caso Ranieri Guerra, Sileri confessa: “Piano pandemico non fu aggiornato”

Si rompe il silenzio del governo e del Comitato tecnico scientifico sul caso Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Oms che avrebbe fatto pressioni per non far uscire un dossier critico nei confronti del ministero della Salute e sulla gestione della prima ondata in Italia. Come scrive La Verità, è il viceministro Pierpaolo Sileri a parlare: "Che il piano pandemico fosse vecchio è vero", ha detto il pentastellato. Il che smentirebbe l'operato di Guerra finito nell'occhio del ciclone dopo l'inchiesta del programma Report di Rai3.

Il rapporto finito nel mirino era aggiornato al 2016 ma sarebbe identico a quello del 2006. L'Oms raccomanda l'aggiornamento del documento sui piani pandemici almeno ogni tre anni. Guerra è stato direttore del Dipartimento prevenzione del ministero della Salute dal 2014 al 2017, in quel triennio sarebbe toccato a lui rivedere il piano.