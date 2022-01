Vaccino, ora i No Vax diventano quelli con due dosi. Ecco perché - VIDEO

Covid e vaccino, “maledetti, è tutta colpa vostra se c’è ancora il Covid”. E ora anche chi ha fatto solo due dosi è un No Vax

“Maledetti No Vax, è tutta colpa vostra se c’è ancora il Covid!”. Vi dice qualcosa la frase? Quante volte l’avrete sentita ripetere!? Oppure: “i No Vax rischiano 12 volte di più o 25 volte di più dei vaccinati di ammalarsi”. Peccato siano finiti in ospedale per Covid sia vaccinati sia non vaccinati.

Bene. Da qualche tempo vengono però considerati No Vax (non vaccinati) anche coloro che hanno fatto due dosi di vaccino. Perché sono considerati vaccinati solo coloro che si sono fatti un ciclo completo di dosi, essendosi fatti inoculare anche la terza. Quindi se avete fatto solo due dosi non siete considerati vaccinati. Accade da quando è disponibile la terza dose, cioè da qualche mese.

Da qui derivano e deriveranno i calcoli sulla mortalità e il rapporto tra vaccinati e No Vax. Cioè milioni di italiani che hanno fatto due dosi del vaccino sono automaticamente trasformati in No Vax. E non lo dice un complottista ma direttamente le istituzioni che a distanza di meno di un anno da quando lo scriveva chi state leggendo (che citava il British Medical Journal e Peter Doshi nel gennaio del 2021) scoprono che la durata dei vaccini è di pochi mesi, quando c’è.

Sul rapporto tra vaccinati e non vaccinati è netta la spiegazione della Regione Piemonte che l’8 gennaio scorso, in un tweet informativo con tanto di foto e didascalia del rapporto tra vaccinati e non vaccinati, spiega chi siano i “non vaccinati”. La sigla “non vaccinati” in rosso è seguita da due asterischi. Sotto in basso a sinistra il rimando dei due asterischi. Si intende per non vaccinati i “non aderenti o senza ciclo completo”. Tradotto: se avete fatto solo due dosi, quindi non avete fatto la terza, venite annoverati tra i non vaccinati come chi di dosi non ne ha fatta nessuna.

“Maledetti No Vax. Hanno fatto solo due dosi”. Toccherà dire da oggi.

Sentiamo la spiegazione e il calcolo del rapporto tra vaccinati e non vaccinati che dà a Rai 3 Regionale il professor Carlo Torti, direttore delle malattie infettive al Policlinico di Catanzaro, sempre l'8 gennaio 2022: “Se consideriamo come vaccinazione completa quella con la terza dose, è così, in effetti si può considerare un paziente vaccinato, questo lo abbiamo capito, solo se ha ricevuto anche la terza dose... noi abbiamo nel nostro reparto il 7% di pazienti che hanno ricevuto la terza dose e in rianimazione, dove 6 su 6 posti letti sono occupati, tutti i pazienti ricoverati non sono assolutamente vaccinati”.

E’ chiaro come si calcola oggi il rapporto tra vaccinati e non vaccinati: sono No Vax, non ideologicamente ma di fatto perché non vaccinati con ciclo completo, coloro che hanno fatto due dosi mentre si considerano vaccinati coloro che hanno fatto tre dosi.

Non avete ancora capito?

Allora sentiamo la spiegazione di Francesco Vaia, direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma a Domenica In, interrogato da un’esterrefatta, per i numeri dei contagi e dei morti che crescono, Mara Venier: “Ma ci avete un po' illusi, no? Pensavamo che col vaccino, con la terza dose non arrivasse più… eh!”

