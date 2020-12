Cina: "Coronavirus? Arriva a Wuhan dall'estero con i surgelati"

A Wuhan sono stati scoperti tre lotti di alimenti surgelati provenienti dall'estero risultati positivi al Coronavirus. Le autorità hanno preso provvedimenti

Stando a quanto riportano le autorità di Pechino il Coronavirus si sposta anche tramite gli alimenti surgelati. L'estate scorsa la Cina aveva bloccato l'importazione di salmone dalla Norvegia e nei giorni scorsi a Wuhan sono stati scoperti tre campioni di imballaggi di ribi congelati provenienti dall'estero che sono risultati positivi al Covid-19. La Commissione sanitaria municipale afferma che due campioni sono stati prelevati in un magazzino di carne bovina surgelata che arrivava dal Brasile mentre il terzo in un altro deposito ma si trattava di pesce congelato dal Vietnam.

Le autorità di Wuhan hanno messo i prodotti in quarantena e condotto test sanitari sul personale venuto a contatto con gli alimenti, che sono risultati finora tutti negativi. I lotti di cibo contaminato da Coronavirus non erano ancora stati immessi sul mercato.

Coronavirus, Cina: "Controlli più stringenti sugli alimenti surgelati importati"

La Cina a seguito di questa scoperta ha deciso di intensificare i controlli sugli alimenti surgelati importati e a metà novembre il ministero dei Trasporti ha annunciato nuove linee guida per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus che prevede anche la disinfezione dei mezzi di trasporto su strada e via mare e tute protettive e mascherine per gli addetti ai lavori.

Il portavoce del ministero dei Trasporti, Sun Wenjian, ha anche sottolineato che tutti i veicoli coinvolti nella logistica della catena del freddo verranno tracciati in modo più preciso e verranno effettuati interventi rapidi su alimenti e imballaggi nel momento in cui risultino positivi al Coronavirus.