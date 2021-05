Coprifuoco, Cacciari sclera contro Galli “Oh signoriddio”, “Non ragiona”.VIDEO

Cacciari sclera contro Galli su coprifuoco e riaperture: "Oh mamma mia signoriddio..."

Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, nella puntata di ieri 4 maggio di Cartabianca, il programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer, sclera contro il virologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. Oggetto della bagarre: le riaperture e il coprifuoco. Cacciari, in collegamento, sottolinea che a contagiare sono i giovani, quando tornano a casa dopo essere stati in giro, e che l'assembramento serale è il problema, ma che può essere controllato. Quindi il filosofo attacca: "Perché riaprono i cinema e i teatri ma non si può stare al ristorante nemmeno con le distanze di sicurezza? Non c'è alcuna logica". Il virologo replica: "In questo, mi dispiace ma, non ragiona". "No è lei che non ragiona, professore", ribatte Cacciari. Quando Galli risponde ribadendo ulteriormente che l'assembramento la sera c'è ed è visibile ovunque, Cacciari sbotta: "Oh mamma mia signoriddio, lo so e quello va impedito, ma occorrerebbero delle norme sensate per poter stare anche al ristorante"