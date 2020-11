Covid: 36.176 casi, 653 morti, 42 terapie intensive, tasso di positività 14,4%

Sono 36.176 i nuovi contagi su 250mila tamponi effettuati. Le vittime sono 653 e i nuovi ricoveri in terapia intensiva 42. Il rapporto positivi/tamponi in percentuale è di 14,46%. Sono questi i dati riguardanti il contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia in base all'ultimo bollettino del ministero della sanità.

Calabria: 442 ricoveri (+8), 47 in terapia intensiva

In Calabria si registra un nuovo aumento del numero complessivo dei ricoveri per coronavirus, passati nelle ultime 24 ore da 434 a 442 (+8). Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione sull’andamento del coronavirus. L’aumento odierno riguarda sia le malattie infettive (+7 rispetto a ieri, per 395 ricoveri complessivi), sia le terapie intensive (+1 rispetto a ieri, per 47 ricoveri complessivi). A Catanzaro i ricoveri sono 95 (di cui 20 in terapia intensiva), a Cosenza 164 (di cui 18 in terapia intensiva), a Reggio Calabria 125 (di cui 9 in terapia intensiva), a Crotone 43, a Vibo Valentia 16.

Lombardia: 7.453 casi, superati i 20 mila morti

Oggi in Lombardia si sono registrati 7.453 casi di coronavirus e 165 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi hanno superato quota 20 mila (20.015). I tamponi effettuati sono stati 37.595, in totale 3.682.509. Ieri, a fronte di 38.100 tamponi effettuati, erano emersi 7.633 positivi e 182 morti.

Emilia-Romagna: 2.160 nuovi positivi e 50 decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 97.814 casi di positività, 2.160 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.930 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi dell’11,4%, stabile rispetto a ieri, età media 45,4 anni. Gli asintomatici sono 986. Cinquanta i decessi, 5.218 da inizio epidemia: i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 61.099 (1.690 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 58.276 (+1.650 rispetto a ieri), il 95,4% del totale dei casi attivi. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva(244) 2.489 quelli in altri reparti Covid (+40). Questi i principali dati sul coronavirus alle 12 di oggi in Emilia Romagna.

Liguria: 792 nuovi casi, 1438 in ospedale e 15 morti

Continuano a scendere i ricoveri di pazienti covid in Liguria: in ospedale ci sono 1438 ricoverati, meno 51 rispetto a ieri, secondo quanto riferisce l'ultimo report diffuso dalla Regione. Di questi pazienti, 119 sono in terapia intensiva. Il bollettino registra anche 15 nuovi decessi: si tratta di persone tra i 48 e i 92 anni, morti tra il 7 e il 17 novembre. Sono 2178 le vittime da inizio emergenza. I nuovi casi di positività al coronavirus in Liguria sono invece 792. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.187 tamponi, 548.215 da inizio emergenza.

Lazio: 2.697 casi e 61 morti

Diminuiscono i nuovi positivi al coronavirus nel Lazio. "Oggi, su oltre 27mila tamponi, si registrano 2.697 casi", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 2.866 su quasi 27mila tamponi eseguiti. Cala anche il numero dei morti: sono 61 a fronte degli 80 di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 586.

Abruzzo, 649 nuovi casi, 9 i decessi

Sono complessivamente 21842 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 649 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 96 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 74, di cui 32 in provincia dell'Aquila, 7 in provincia di Pescara, 20 in provincia di Chieti, 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 721 (di età compresa tra 76 e 99 anni, 5 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti). E' quanto si legge in una nota dell'Assessorato regionale alla Sanità.

Covid: 3.753 nuovi positivi in Veneto, 38 decessi

Sono 3.753 i nuovi positivi al Coronavirus riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore per un totale di 112.691 dall'inizio dell'emergenza ad oggi. In isolamento domiciliare ci sono ad oggi 36.887 persone. Sono 2.242 invece i ricoverati, 50 in più rispetto a ieri, che vanno ad aggiungersi ai 296 posti letto di terapia intensiva occupati (cinque più di ieri). I decessi salgono di 38 rispetto a ieri per un totale dal 21 febbraio ad oggi di 3.057.