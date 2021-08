Coronavirus, arriva il robot anti contatto in ospedale. Il nuovo infermiere

Coronavirus, arriva il robot anti contatto in ospedale

Il Coronavirus in Italia e nel mondo continua a far paura. La variante delta avanza, i contagi aumentano e di conseguenza tornano a riempirsi anche gli ospedali. Dall'Egitto arriva un'invenzione destinata a risolvere parecchi problemi all'interno delle strutture dove i pazienti sono ricoverati: si tratta di un robot che evita il contatto, un infermiere aggiunto che si muove tra le corsie e i posti letto.

E' stato studiato - si legge sul Corriere della Sera - per dottori e pazienti e ridurre il rischio di trasmissione del coronavirus. A creare il robot è stata la facoltà di Scienze informatiche dell’Università Ain Shams del Cairo, in Egitto. L’umanoide, dotato di un touchscreen, di fotocamere e di un microfono, consente di mettere in videocollegamento il malato con il dottore o l’infermiere, può trasportare i medicinali necessari per la cura e anche passare a sterilizzare la stanza ospedaliera tra un ricovero e un altro.