Coronavirus, aumentano i contagi (34.505) e i decessi (445): record di tamponi

Continua a salire la curva epidemica in Italia: sono 34.505 i nuovi contagi, contro i 30.550 di 24 ore fa. Aumenta di tanto il numero di decessi: sono 445 contro i 352 di ieri, portando il totale delle vittime dell'epidemia in Italia a 40.192. Record dei tamponi, 219.884, quando ieri ne erano stati processati 211.831. Quasi 2400 i ricoveri in terapia intensiva.

Lombardia

Aumentano contagi e decessi nel conto quotidiano del coronavirus in Lombardia. I nuovi casi sono pari a 8822, contro i 7758 di mercoledì, mentre i decessi salgono da 96 a 139. I tamponi effettuati oggi sono 41.544, i nuovi positivi 8.822. Il rapporto è pari al 21,2%. I guariti/dimessi sono 892.

Liguria

Sono 29 le persone positive al covid morte in Liguria tra il 30 ottobre e il 4 novembre, registrate nel bollettino odierno diffuso dalla Regione. Le vittime, da inizio emergenza, sono salite a 1863. Si tratta di persone tra i 54 e i 94 anni. Intanto i nuovi casi di positività al coronavirus sono 1208. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6587 tamponi, 469913 da inizio emergenza. In ospedale sono 1312 i ricoverati, 39 in più di ieri. Di questi, 76 sono in terapia intensiva.

Sicilia

Sono 25 i nuovi decessi da coronavirus in Sicilia. I contagi delle ultime ventiquattro ore sono 1.322, per un totale di 18.526 attuali positivi. I guariti/dimessi sono 389. Lo riferisce la Protezione civile. I ricoveri in terapia intensiva sono 157, nove in più di ieri; i nuovi tamponi 9.497.

Marche

Sono diventati 477 i pazienti ‘Covid-19’ ricoverati nelle Marche, 25 in più rispetto al dato diffuso ieri, mentre sono 56 (erano 54) quelli assistiti nei reparti di terapia intensiva. Lo si apprende dal secondo bollettino del Sistema sanitario della Regione Marche. I pazienti in terapia intensiva sono distribuiti 18 (-1) a Torrette, 6 (+1) a Jesi, 11 (-1) a San Benedetto del Tronto, 8 (+3) al Covid Hospital di Civitanova Marche e 13 (+1) a Pesaro. Nelle aree di semi-intensiva, invece, sono assistiti 137 pazienti, rispetto ai 110 di ieri: 4 (+1) a Senigallia, 11 (+4) a Jesi, 38 (+22) a Pesaro, 29 (+8) a Torrette, 11 (+2) al Covid Hospital di Civitanova Marche, 23 (-6) a Fermo, 8 (-1) a San Benedetto del Tronto e 13 (-3) ad Ascoli Piceno. Gli altri 284 pazienti sono ricoverati in reparti non intensivi: 32 (-8) a malattie infettive, 15 (-2) al pronto soccorso e 2 (-2) in ginecologia di Torrette, 16 (-19) a malattie infettive e 8 (-2) al pronto soccorso di Pesaro, 10 (-2) al pronto soccorso di Macerata, 25 (+3) all’Inrca di Ancona, 1 (-1) al pronto soccorso di Urbino, 22 (+3) al covid di Senigallia, 29 (+12) a malattie infettive e 3 al pronto soccorso di Fermo, 25 (+2) al covid e 3 al pronto soccorso di Jesi, (-3) al pronto soccorso di Civitanova Marche, 43 a malattie infettive di Macerata, 10 (+3) al pronto soccorso di Fabriano, 1 al pronto soccorso di Camerino, 12 (+2) a malattie infettive di Ascoli Piceno e 25 (+10) al covid di San Benedetto del Tronto.

In tutta la regione ci sono 8.150 persone in isolamento domiciliare, 604 in più rispetto a ieri, mentre sono 47 gli ospiti della struttura post Covid di Campofilone (Fermo), 18 (-1) quelli di Chiaravalle (Ancona) e 42 (+1) di Galantara (Pesaro-Urbino). Rispetto a ieri, ci sono anche 67 nuovi dimessi-guariti e il totale è 7.298, mentre sono 1.034 le vittime finora registrate e correlata al ‘Covid-19’. Nelle Marche, i casi positivi complessivamente diagnosticati nelle ultime 24 ore sono stati 698 e il totale è salito a 16.959 dall’inizio della crisi: 4.019 (+79) risiedono in provincia di Pesaro-Urbino, 4.895 (+212) in quella di Ancona, 3.385 (+101) in quella di Macerata, 1.873 (+131) nel Fermano e 2.184 (+157) nel Piceno; inoltre, sono 585 (+27) le persone positive non sono residenti nella regione. Sono 14.314 (+878) coloro che sono in isolamento volontario nella propria abitazione; tra questi, per il quinto giorno consecutivo, sono cresciuti i soggetti sintomatici, che ora sono 1.886 (+188); gli operatori sanitari in quarantena sono 591 (+57). Dall’inizio dell’epidemia i marchigiani che hanno trascorso volontariamente in casa il periodo di isolamento sono diventati 82.941, i casi complessivamente diagnosticati 197.050 e i tamponi processati 335.105, numero che comprende anche i test effettuati sulla stessa persona e il percorso guariti.

Calabria

"In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 286.339 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 289.361 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 6.450 (+358 rispetto a ieri), quelle negative 279.889". Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall'inizio dell'emergenza sono 128 (+4 rispetto a ieri). "Territorialmente - prosegue il bollettino regionale - dall’inizio dell’epidemia i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza casi attivi 1.353 (89 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1260 in isolamento domiciliare); casi chiusi 666 (618 guariti, 48 deceduti). Catanzaro casi attivi 670 (48 in reparto; 5 in terapia intensiva; 617 in isolamento domiciliare); casi chiusi 358 (319 guariti, 39 deceduti). Crotone casi attivi 162 (8 in reparto; 154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia casi attivi 93 (7 ricoverati, 86 in isolamento domiciliare); casi chiusi 125 (118 guariti, 7 deceduti). Reggio Calabria casi attivi 1.699 (65 in reparto; 2 in terapia intensiva; 1.632 in isolamento domiciliare); casi chiusi 768 (741 guariti, 27 deceduti). Altra Regione o Stato estero casi attivi 267 (267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto)".

Nel conteggio "è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 30 ricoveri all'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 89 ricoverati presso l'Ao di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione". I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza: 85, Catanzaro 77, Crotone 4, Vibo Valentia 7, Reggio Calabria 185. Altra Regione o Stato estero 0". Nel bollettino, infine, la Regione riferisce che "dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 424. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile".

Emilia-Romagna

In Emilia Romagna si sono registrati 2.180 nuovi positivi al coronavirus, di cui 1.156 asintomatici, su un totale di 20.332 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 10,7%. Rispetto a ieri si contano anche 13 nuovi decessi. Crescono i pazienti in terapia intensiva, 177 in totale (+16 rispetto a ieri) e anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 1.588 (+34). Questi i principali dati sull’emergenza da Covid-19 forniti dalla Regione. Dall’inizio dell'epidemia in Emilia Romagna si sono registrati 65.091 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,3 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna al primo posto con 599 nuovi casi, Modena con 332, poi Reggio Emilia (262), Ravenna (225), Piacenza (186), Rimini (151), Parma (140), Ferrara (120). Seguono Imola (58), Cesena (54) e Forlì (53).

I 13 nuovi decessi sono avvenuti: 4 in provincia di Ferrara (tutte donne, rispettivamente di 98, 93, e due di 90 anni), 3 in provincia di Reggio Emilia (tutti uomini di 94, 89, 79 anni), 3 in provincia di Modena (tutti uomini di 92, 88 e 79 anni), 1 in provincia di Parma (una donna di 95), 1 a Bologna (una donna di 71 anni), 1 Piacenza (un uomo di 96 anni) Non si registrano decessi nelle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. Dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia Romagna sono stati complessivamente 4.712. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 31.976 (2.005 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 30.211(+1.955 rispetto a ieri), quasi la totalità (97,5 %) dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite salgono a 28.403 (+162 rispetto a ieri).

Toscana

Sono oggi 2.273 i nuovi positivi al Coronavirus (1.814 identificati in corso di tracciamento e 459 da attività di screening) su un totale di 55.088 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi sono il 4,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 2.273 casi odierni è di 47 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più). I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 16.136 (29,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.164.607, 16.374 in più rispetto a ieri. Sono 10.611 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.291 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 37.482, +5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.589 (73 in più rispetto a ieri), di cui 202 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 25 nuovi decessi: 12 uomini e 13 donne con un'età media di 84 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 10 a Firenze, 1 a Prato, 3 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 4 a Pisa, 2 a Livorno, 2 a Arezzo. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Nei totali e nelle differenze provinciali, oltre ai nuovi positivi giornalieri, sono compresi 373 casi risalenti al 3 novembre, ai quali è stata attribuita la provincia residenza. Sono quindi 16.406 i casi complessivi ad oggi a Firenze (788 in più rispetto a ieri), 4.645 a Prato (302 in più), 4.383 a Pistoia (214 in più), 3.164 a Massa (27 in più), 5.281 a Lucca (243 in più), 7.237 a Pisa (503 in più), 3.986 a Livorno (213 in più), 5.469 ad Arezzo (222 in più), 2.307 a Siena (62 in più), 1.655 a Grosseto (72 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 1.304, quindi, i casi riscontrati nell'Asl Centro, 986 nella Nord Ovest, 356 nella Sud est, comprensivi dei nuovi positivi odierni e dei 373 casi del 3 novembre. La Toscana si trova al 7° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.477 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.309 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 1.802 casi x100.000 abitanti, Pisa con 1.727, Massa Carrara con 1.624, la più bassa Grosseto con 747. Complessivamente, 35.893 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.945 in più rispetto a ieri, più 5,7%).

Sono 36.132 (1.614 in più rispetto a ieri, più 4,7%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 13.161, Nord Ovest 14.665, Sud Est 8.306). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.589 (73 in più rispetto a ieri, più 4,8%), 202 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri, più 2,5%). Le persone complessivamente guarite sono 16.136 (246 in più rispetto a ieri, più 1,5%): 716 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 15.420 (246 in più rispetto a ieri, più 1,6%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Sono 1.470 i deceduti dall'inizio dell'epidemia, dai quali sono stati oggi tolti 16 decessi erroneamente comunicati nella giornata di ieri dalla Asl Toscana Centro. I 1.470 deceduti sono così ripartiti: 536 a Firenze, 75 a Prato, 107 a Pistoia, 204 a Massa Carrara, 167 a Lucca, 132 a Pisa, 92 a Livorno, 79 ad Arezzo, 37 a Siena, 27 a Grosseto, 14 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 39,4 x100.000 residenti contro il 65,9 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (104,7 x100.000), Firenze (53,0 x100.000) e Lucca (43,1 x100.000), il più basso a Grosseto (12,2 x100.000). Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità all’indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19.

Abruzzo

Sono complessivamente 13114 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 571 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 101 anni). Dei nuovi casi, 265 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 81, di cui 14 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti, 59 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 577 (di età compresa tra 64 e 100 anni, 4 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4273 dimessi/guariti (+330 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8264 (+232 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 305438 test (+3616 rispetto a ieri). 458 pazienti (+31 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 36 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7770 (+201 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 3796 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+140 rispetto a ieri), 2496 in provincia di Chieti (+111), 3076 in provincia di Pescara (+46), 3463 in provincia di Teramo (+253), 83 fuori regione (+4) e 200 (+17) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.