Coronavirus, cambia bollettino giornaliero. Divisione tra vaccinati e scoperti

Virus, cambia bollettino giornaliero. Divisione vaccinati e scoperti

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. La variante delta domina su tutto il territorio e aumentano le ospedalizzazioni, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. La campagna vaccinale, complici le vacanze estive, ha subito un brusco stop e per incentivare le persone ad immunizzarsi il governo ha deciso di cambiare anche la comunicazione dei dati giornalieri. In Italia - si legge sul Messaggero - ormai le pandemie sono due: una colpisce, lievemente, i vaccinati; l'altra mette in pericolo, molto grave, i non vaccinati. Nel giro di qualche settimana infatti, le Regioni invieranno a Roma tutti i dati in loro possesso separandoli per vaccinati e non vaccinati. L'unico ostacolo al varo del doppio Bollettino sono le Regioni stesse: alcune, come ad esempio Campania, Sicilia e Veneto, già monitorano separatamente i dati, altre recupereranno a settembre.

L'obiettivo - prosegue il Messaggero - è chiaro: verificare sul territorio l'effettiva gravità del contagio e indicare a quanti ancora sono indecisi sulla vaccinazione il livello di pericolo che stanno correndo. "L'idea di fondo - spiega un alto funzionario del ministero della Sanità che sta lavorando al dossier - è di evidenziare le due epidemie distinte, una degli immunizzati che raramente finiscono intubati e una dei non vaccinati, ma anche prevenire le fake news che si moltiplicheranno quando in autunno le ospedalizzazioni saliranno".